Tu Nueva Radio YA y Kbra Motors presentan moto de tus sueños que te espera en el Fiestón Navideño 2025

La Plaza de Colores del Puerto Salvador Allende volverá a vibrar junto a todas las familias fieles oyentes de La Súper Líder del Dial en el YA FEST 2025, el Fiestón Navideño más esperado que viene con un premio de lujo, una Spirit 150 centímetros cúbicos, marca Vento, una moto automática y completamente equipada, cortesía de KBRA Motors.

Edwin Zúñiga, Gerente Comercial de Kbra Motors, destacó que esta motocicleta está valorada en 1,500 dólares.

Además, cuenta con garantía de 12 meses, ideal para quienes buscan economía en el hogar, ya que recorre hasta 220 kilómetros por galón, una verdadera chulada sobre ruedas, resaltó Edwin.

Entre las bondades de la Spirit 150 están el encendido a distancia, alarma antirrobo, luces LED, portacelular, baúl incluido y el afortunado ganador en el Ya Fest 2025, El Fiestón Navideño, se la llevará con su respectivo casco certificado.

La Spirit 150 fue presentada a través de nuestras redes sociales de La Nueva Radio Ya desde la cuarta sucursal de Kbra Motors, ubicada frente a Metrocentro, donde hoy abrieron sus puertas al público.

Zúñiga dijo que Kbra Motors también tiene sucursales en el municipio de Tipitapa, sector de Portezuelo y en el departamento de Rivas, donde podés encontrar su amplio catálogo que va desde motocicletas deportivas, montañeras, cuadraciclos y más.

Kbra Motors empezó operaciones en el 2019 y el próximo 20 de noviembre celebrará a lo grande sus 7 años con descuentos de hasta 10 mil córdobas, créditos aprobados en solo 20 minutos y también estarán recibiendo tu moto viejita como prima para que salgas en una nueva el mismo día.

Tu Nueva Radio Ya invita a todos nuestros fieles oyentes a despedirnos de este 2025 con nuestro Ya Fest, El Fiestón Navideño, desde la Plaza de Colores del Puerto Salvador Allende, desde las 4 de la tarde.

Además de estrenar tu Spirit 150 distribuida por Kbra Motors, vas a menear el bote con la música de nuestro querido Anthony Matthews y su Dimensión Costeña, la banda Chicheros Managua y Costa Azul.

Así que no te lo perdás, que esta última actividad del año es para divertirnos, llevarte la Spirit 150, entre muchos premios más junto a todo el Staff de Tu Nueva Radio Ya… ¡Allá nos vemos amiguitos!