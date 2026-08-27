Envían a juicio a sujeto implicado en atroz ataque a machetazos en Villa El Carmen

El sujeto Dilan Eduardo Calero González fue enviado a juicio por su presunta participación en el sangriento ataque a machetazos que dejó al borde de la muerte a Magdiel Mairena Pastrán, a quien le cercenaron la mano izquierda y el pie derecho mientras dormía.

Los hechos se registraron el pasado 16 de julio en una casa ubicada en el municipio de Villa El Carmen, Managua.

De acuerdo con el escrito acusatorio presentados por la Fiscalía, la víctima estaba descansando cuando fue sorprendida y agredida de manera atroz por los sujetos Janson Evelio Bravo y Eddy José González Estrada, mientras Calero González permanecía en las afueras del inmueble haciendo labores de vigilancia.

El titular del Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua, juez Rolando Sanarrusia, admitió la acusación y el intercambio de pruebas presentado por el Ministerio Público, dictando la apertura a juicio oral y público para el próximo 30 de septiembre.

Por su parte, los dos presuntos ejecutores materiales del salvaje ataque, Bravo y González Estrada, continúan huyendo de la justicia y cuentan con órdenes de captura emitidas en su contra.