Guatemala incauta armas y municiones en contenedor procedente de Estados Unidos

La Policía de Guatemala incautó armas de fuegos, municiones y accesorios localizados en un contenedor en Santo Tomás de Castilla procedente de Estados Unidos.

Según la institución, el hecho ocurrió en el oriental Puerto Barrios, departamento de Izabal, cuando las autoridades realizaban inspecciones de rutina y encontraron la caja con destino Santa Cruz Barrillas, Huehuetenango.

En total fueron incautados dos fusiles con mira telescópica, dos rifles .223, dos pistolas, todas con sus cargadores y sin documentación, tres miras telescópicas adicionales, así como dos mil 798 municiones de diferentes calibres.

La PNC presume que el envío buscaba evadir los controles establecidos para el traslado y tenencia de armamento en el país, por lo que el caso ya se encuentra bajo investigación.

Las fuerzas de seguridad guatemaltecas, según los registros más recientes de 2024 a 2026, reportaron un incremento notable tanto en la frecuencia de estos hallazgos como en el volumen del armamento decomisado.

Las armas suelen venir ocultas en artículos del hogar (lavadoras, refrigeradoras o estufas), cajas de ropa y víveres o escondidas en compartimentos de carros importados.

Los registros oficiales de 2025 dieron cuenta de una cifra histórica de casi cuatro mil armas incautadas a nivel nacional, un alza respecto a los tres mil 751 decomisos del periodo anual anterior.