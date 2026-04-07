Matagalpa: niño escapa de morir quemado en incendio que arrasó su casa en el barrio Lucidia Mantilla

Con una mano adelante y otra atrás quedaron una pareja y su hijo de ocho años, luego de que un incendio arrasó su vivienda con todo lo que había dentro en el barrio Lucidia Mantilla, de la ciudad de Matagalpa.

Tragedia en Matagalpa: Incendio devasta casa con niño dentro

El siniestro ocurrió la mañana de este martes en la casa de Pedro José Cano y su compañera de vida María Cachán, quienes habían dejado solo encerrado a su hijito mientras iban a realizar algunos trabajos.

La señora Carmen Cano, dijo que ella habita en la casa contigua y que su hijo Pedro estaba llegando de regreso de la calle, cuando observó que su humilde vivienda se estaba quemando con el niño dentro, por lo que corrió a sacarlo.

En ese momento doña Carmen observó que el fuego también iba avanzando hacia su casa por medio de algunos cables eléctricos, por lo cual procedió a reventarlos para evitar ser víctima también de las voraces llamas.

La señora Cano detalló que su hijo Pedro había dejado enllavado al niño para evitar que se saliera y le pasara algo en la calle, y ella supone que por travesura el pequeño agarró fósforos y le prendió fuego a algo.

Las llamas arrasaron con la infraestructura de la casa, las camas, un televisor, los celulares, sillas, enseres de cocina, otros artículos y toda la ropa.

Al sitio se presentaron miembros de los Bomberos Unidos para evitar que el fuego se propagara por otras viviendas del sector y confirmar si en realidad el niño originó el incendio.

