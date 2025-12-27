Fuerte sismo de 6,6 sacude a Taiwán
El terremoto, de magnitud 6,6 tuvo una profundidad intermedia de 31 km.
Un sismo de magnitud 6,6 sacudió este sábado la zona este-sureste del condado de Yilan, en Taiwán, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
BREAKING: A powerful magnitude 6.7 earthquake caused intense shaking in Taipei, Taiwan. pic.twitter.com/J6iQV2e076— Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 27, 2025
🚨 EARTH SHOOK. HEARTS STOPPED. 🚨— Baatein Stock Ki (@BaateinStockKi) December 27, 2025
A 7.0 MAGNITUDE QUAKE ripped off the coast of Yilan, with Level 4 shaking jolting Taipei 😱
Walls rattled. Phones lit up. Seconds felt like forever.
Stay safe, Taiwan – that was a serious reminder of nature’s power. ⚠️🌏#Earthquake#Taiwan… pic.twitter.com/9oSac1rBAw