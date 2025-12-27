Fuerte sismo de 6,6 sacude a Taiwán

Por Melvin Canizalez
19

El terremoto, de magnitud 6,6 tuvo una profundidad intermedia de 31 km.

Un sismo de magnitud 6,6 sacudió este sábado la zona este-sureste del condado de Yilan, en Taiwán, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

#Taiwán