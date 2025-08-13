Show argentino la granja de zenón presenta “La búsqueda del tesoro” en Managua

El espectáculo oficial de La Granja de Zenón, titulado La Búsqueda del Tesoro, llega a Managua con una propuesta llena de música, diversión y aventuras para toda la familia, sería la segunda ocasión que el show infantil regrese a tierra pinolera.

La función se realizará el 21 de septiembre en el Polideportivo Alexis Argüello, con dos presentaciones: la primera a las 3:00 p.m. y la segunda a las 6:00 p.m.

Precios de las entradas: VIP: $45, Preferencial: $25 y Gradas: $15 dólares (Más cargo por servicio)

Con personajes entrañables como Zenón, Bartolito, la Vaca Lola, el Lobo Beto y Percherón, el espectáculo combina teatro, música y efectos visuales para ofrecer una experiencia interactiva que transportará al público al universo de la popular serie infantil.

Las familias podrán disfrutar de una puesta en escena que mezcla canciones clásicas y nuevas aventuras, mientras los protagonistas se embarcan en la emocionante búsqueda de un tesoro.

Las entradas están disponibles a través de TodoTicket y se recomienda adquirirlas con anticipación, ya que se espera una alta demanda para este evento infantil que ha conquistado a niños y padres en toda Latinoamérica.