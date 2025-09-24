Cantante Rihanna y A$ap Rocky dan la bienvenida a su tercera hija

La cantante barbadense Rihanna se convirtió en madre por tercera vez, al dar a luz a su hija Rocki Irish Mayers, fruto de su relación con el rapero A$AP Rocky.

Aunque la fecha exacta del nacimiento no fue dada a conocer, medios internacionales reportaron que tanto Rihanna como la recién nacida se encuentran en perfecto estado de salud.

Este es el tercer bebé de la pareja, que ya tiene dos hijos varones: RZA Athelston Mayers, de 3 años, y Riot Rose Mayers, de 2.

Con la llegada de Rocki, la familia celebra un nuevo capítulo en su vida.