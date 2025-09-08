Tigo se consolida como la marca líder en confianza del público nicaragüense

La empresa Tigo Nicaragua consolidó su posición de liderazgo en el mercado nacional al ser reconocida como la marca con mayor confianza en el país, según los resultados del estudio Reputación Centroamérica 2025 realizado por la revista Estrategia & Negocios.

Tigo Nicaragua conquista el primer lugar como marca de mayor confianza según estudio regional

El estudio de la revista Estrategia & Negocios, que evalúa la percepción y credibilidad del público informado, es considerado como el monitor más completo de la región centroamericana en materia de reputación empresarial.

La metodología empleada se basa en encuestas dirigidas al público general, lo que permite validar que la confianza hacia Tigo Nicaragua es el resultado directo de una gestión empresarial enfocada en ofrecer productos y servicios de alta calidad, mantener una comunicación transparente y contribuir de manera significativa al desarrollo de autopistas digitales en territorio nicaragüense.

Además del primer lugar en confianza, Tigo Nicaragua también fue reconocida como empresa de alto prestigio conductual, lo que destaca la efectividad de la estrategia corporativa centrada en ofrecer las mejores promociones y servicios de alta calidad a sus usuarios.

Mauricio Marenco, Gerente General de Tigo Nicaragua, expresó su satisfacción por este importante logro empresarial: «Este reconocimiento como la marca con mayor confianza en Nicaragua es un testimonio del compromiso de cada uno de los que formamos parte de Tigo, y nos llena de orgullo saber que nuestro trabajo es valorado por nuestros clientes y colaboradores. La confianza es el motor de todo lo que hacemos, y este logro nos motiva a seguir innovando, conectando a las personas, las familias y las comunidades con la misma pasión y dedicación«, destacó el ejecutivo en el comunicado oficial.

Perfil corporativo y servicios ofrecidos

Tigo Nicaragua se ha consolidado como la marca comercial número uno en el país en servicios de tecnología móvil y fija, tanto para personas como para empresas.

La compañía ofrece una amplia gama de servicios digitales integrales que incluyen comunicaciones móviles de voz, televisión por cable e internet de alta velocidad. Sus oficinas principales se encuentran ubicadas en Ofiplaza San Dionisio, en la pista suburbana de Managua, desde donde coordina todas sus operaciones a nivel nacional.