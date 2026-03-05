Tigo Nicaragua: 41% de su fuerza laboral son mujeres

En el Día Internacional de la Mujer, Tigo Nicaragua destacó el talento, la fuerza y la determinación de las mujeres que marcan la diferencia dentro y fuera de la compañía.

Tigo Nicaragua destaca liderazgo femenino con 41% de mujeres en su plantilla

Con un 41% de su fuerza laboral formada por mujeres, una cifra que supera el promedio global del 28% en el sector de las telecomunicaciones, la empresa muestra un compromiso sostenido con la igualdad de oportunidades y el desarrollo profesional.

Como parte de esta visión, Tigo Nicaragua impulsa iniciativas enfocadas en el fortalecimiento del talento femenino, entre ellas su Programa de Liderazgo Femenino.

Primera generación graduada en 2025

En 2025, la compañía graduó a su primera generación, integrada por 24 colaboradoras que fortalecieron sus competencias estratégicas y de liderazgo mediante procesos de formación, mentoría y espacios de intercambio. El programa consolidó redes de apoyo para su crecimiento dentro de la organización.

Hoy, este programa muestra resultados concretos y sostenibles: varias de sus participantes ocupan posiciones de liderazgo y gerencia, gestionando resultados en equipo y aportando una visión estratégica en la toma de decisiones.

Jessica Larios: de colaboradora a jefa de canales

Historias como la de Jessica Larios, jefa de canales y distribución de Tigo Nicaragua, cuya trayectoria en la compañía es testimonio de cómo el talento, la perseverancia y el liderazgo femenino pueden transformar equipos, fortalecer la red de distribución y generar impacto en el mercado.

«Cada vez que una mujer avanza en su carrera, se abre un camino para que muchas otras puedan seguirla. He aprendido que liderar es conectar estrategia con ejecución, pero también desarrollar personas, generar confianza en nuestros aliados comerciales y crear oportunidades de crecimiento para el equipo. Creo firmemente que el liderazgo femenino aporta sensibilidad y una visión integral que fortalece tanto al equipo como al negocio», afirmó Jessica.

Jeydy Salas: emprendedora en Tipitapa

Por su parte, Jeydy Salas, comerciante y propietaria de un punto de ventas de productos tecnológicos en Tipitapa, representa la perseverancia y el espíritu emprendedor que impulsa a muchas mujeres en sus comunidades. Quienes, a través de sus negocios y esfuerzo diario, fortalecen la presencia de Tigo Nicaragua en todo el país.

«Lo más importante es creer en ti misma y no tener miedo de dar el primer paso. Tigo como aliado fue clave para crecer, porque no solo se trata de mi negocio, sino de lo que podemos lograr juntos», expresó Jeydy.

Más del 50% de mujeres en atención al cliente

La diversidad de género está presente en toda la compañía, con mayor concentración en el área Atención y Experiencia al Cliente, donde más del 50% del equipo son mujeres. En las demás áreas, se trabaja continuamente por mantener acciones de reclutamiento inclusivo para desarrollar equipos multidisciplinarios y de alto impacto.

Este compromiso también se respalda en su Código de Conducta, que establece la diversidad, la equidad y la no discriminación como principios fundamentales, junto con políticas que favorecen el equilibrio entre la vida personal y profesional.

Tigo Nicaragua continúa impulsando un futuro donde la equidad de género y la diversidad sean motores de innovación y éxito, reconociendo que las historias de mujeres como Jessica y Jeydy inspiran y marcan la diferencia en la empresa y en la comunidad nicaragüense que busca oportunidades de desarrollo profesional y empresarial.