Producción de ayote superará las 128 mil unidades este mes de abril

Una producción de 128 mil 800 unidades de ayotes prevén para este mes de abril del 2026, el Ministerio Agropecuario (MAG), garantizada por familias productoras de los departamentos de Masaya, León, Granada, Chinandega, Rivas y Managua.

El ayote es un cultivo tradicional que forma parte de la dieta cotidiana de las familias nicaragüenses. Y su producción está principalmente en manos de pequeños agricultores, quienes lo destinan tanto al autoconsumo como a la venta en mercados locales.

La demanda nacional de este producto lo convierte en una alternativa estratégica para diversificar la agricultura y, a la vez, dinamizar la economía de las familias productoras.

