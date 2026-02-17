Rosario Murillo: Nicaragua celebra la Paz, la Unidad y el Trabajo

La Copresidenta de Nicaragua, Compañera Rosario Murillo, expresó el reconocimiento y agradecimiento del pueblo nicaragüense hacia la República Popular China, resaltando los valores de paz, concordia y trabajo como pilares para el bienestar y prosperidad de las familias. Destacó la celebración del Festival de Primavera y el Año del Caballo como símbolos de unidad y cooperación entre ambos pueblos.

Cooperación Nicaragua-China: Paz y Prosperidad Común

Subrayó que en Nicaragua no hay odio ni miseria humana, sino un esfuerzo diario por consolidar la paz, la seguridad y la prosperidad. Señaló que los nicaragüenses viven con tranquilidad y amor, construyendo un país basado en la concordia y el respeto mutuo.

La Copresidenta Rosario también destacó la capacidad de las familias nicaragüenses, transportistas, productores y emprendedores, para superar dificultades y prosperar con esfuerzo y solidaridad.

Destacó la importancia de la gratitud y el reconocimiento hacia quienes apoyan al país y a sus ciudadanos en momentos de necesidad.

Asimismo, afirmó que la cooperación con China contribuye a consolidar la paz, la seguridad y la prosperidad, fortaleciendo los lazos de fraternidad y complementariedad entre ambos pueblos. “La gratitud y el amor son dones de Dios que guían la vida de los nicaragüenses y fortalecen la unidad nacional”.

La Copresidenta Rosario recordó que esta semana tenemos tanto que celebrar y tanto también que trascender porque el 21 de febrero es un día de dolor y es un día de nacimiento a la inmortalidad del gran héroe que es nuestro General Sandino. “Pero, un día de dolor se cometió un magnicidio y se atentó contra la paz, y ahora que vivimos en paz y que sabemos de dónde venimos, de ese gran heroísmo y de ese magnicidio que sacrificó La Paz en Nicaragua, decenas de años viviendo una guerra contra el pueblo, una guerra contra los derechos del pueblo. Ahora que vivimos, como dice la canción ‘Ahora que somos libres’ sabemos valorar más y más esa historia grandiosa y gloriosa que esta semana estaremos conmemorando; y todos los días damos gracias a Dios porque de ahí venimos y para adelante vamos», finalizó.

