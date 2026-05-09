Mensaje del Hermano y Compañero Yáder José Salmerón Silva a la Compañera Rosario.

Nicaragua y Rusia: Celebrando el día de la Victoria.

Managua, 9 de mayo de 2026.

Día de la Victoria del Pueblo Ruso sobre el Nazifascismo.

Cra. Pdta. Rosario Murillo.

Copresidenta de la República de Nicaragua.

Querida Compañera Rosario:

En este significativo 9 de mayo, fecha profundamente grabada en la memoria histórica del pueblo ruso y de todos los pueblos que aman la paz, elevo a Dios Todopoderoso mi oración agradecida por la hermandad histórica, espiritual y humana entre el noble pueblo ruso y el pueblo nicaragüense.

Que el Señor de la Historia, por intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Kazán, protectora y patrona del pueblo ruso, continúe bendiciendo abundantemente esta amistad fraterna cimentada en el respeto, la dignidad de los pueblos y la búsqueda de la paz verdadera.

Hoy recordamos con reverencia el heroísmo, el sacrificio y la valentía de quienes entregaron su vida para derrotar el nazifascismo y devolver esperanza a la humanidad en medio de una de las épocas más dolorosas de la historia contemporánea. Su memoria permanece viva en el corazón de los pueblos que continúan defendiendo la paz, la soberanía y la dignidad humana.

En estos tiempos complejos para la humanidad, resulta más necesario que nunca preservar la memoria histórica, rechazar toda forma de odio y violencia, y seguir construyendo caminos de concordia, respeto y entendimiento entre las naciones.

Valoro profundamente, Cra. Rosario, sus palabras en ocasión de esta conmemoración, exhortando siempre a continuar luchando por el bien común, la paz y la esperanza de los pueblos. Nicaragua, tierra bendita de fe y fortaleza, continúa levantando su voz por la dignidad humana, la justicia y la paz entre las naciones.

Que Cristo Resucitado continúe iluminando a nuestra patria y a las naciones hermanas, y que la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Luz, cubra con su manto maternal a Nicaragua y al pueblo ruso.

Reciba mi saludo respetuoso, mi oración y mis deseos de abundantes bendiciones para usted, para el Comandante Daniel y para nuestro pueblo nicaragüense.

Con la gracia de Dios, Nicaragua siempre vencerá!

Con afecto filial, siempre su hijo.

Hermano Yáder José Salmerón Silva.

Siempre al Frente y más allá.