Nicaragua expresa respaldo a Venezuela y Cuba ante acciones de Estados Unidos

La noche de este jueves, durante la vigésima octava graduación de cadetes de la Policía Nacional, el Copresidente de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega, expresó la solidaridad con los pueblos de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela, ante la agresión por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Daniel Ortega expresa apoyo a Cuba y Venezuela ante agresión

El Copresidente Daniel, se refirió a la invasión a Venezuela y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro Moros el pasado 3 de enero en horas de la madrugada.

“Desgraciadamente, siempre el poderoso se siente con el derecho de cometer crímenes, simplemente porque tiene la fuerza de Goliath para cometer crímenes. Esa invasión a la hermana República Bolivariana de Venezuela. 300 aviones hicieron sobrevolar, 150 helicópteros, el armamento que tenían ahí en los barcos de guerra”, refirió.

“Imagínense, exponiendo a la muerte al Presidente Nicolás Maduro. ¿Quién les ha dado ese poder a ellos? ¿Qué organismo existe en el mundo que avale un acto de terrorismo como ese? Y ahí lo tienen preso en los Estados Unidos, dicen que lo van a juzgar”, agregó.

El Comandante Daniel, aseguró que el pueblo bolivariano está resistiendo y organizándose, buscando cómo defender la paz, porque no quiere la guerra. “Pero lo que ha quedado claro es que los Estados Unidos van por el petróleo. Ya lo ha dicho con toda claridad el Presidente de los Estados Unidos, ya ha definido la cantidad de miles de barriles de petróleo que va a sustraer, se lo va a sustraer al pueblo venezolano, simplemente con el uso de la fuerza”.

Estados Unidos está amenazando a Cuba, que ha tenido un respaldo mundial. “Cada vez que en Naciones Unidas se sometían votaciones, año con año, quienes votaban a favor que se mantuviera el bloqueo a Cuba y quienes votaban para que se levantara el bloqueo a Cuba, bloqueo que lo ha mantenido los Estados Unidos de Norteamérica, no el pueblo norteamericano, sino los gobernantes norteamericanos. Cada votación, todos los países votaban por que se levantara el bloqueo, ahí están las votaciones en Naciones Unidas, año con año”.

Agregó que dos o tres países a lo sumo, votaban a favor del bloqueo, el resto de los países del mundo en contra.

El Copresidente Daniel dijo que las Naciones Unidas es un organismo que está totalmente vencido, desgastado, destruido. En Nicaragua, en Centroamérica, en América Latina, en el mundo, habrá que luchar, desarrollar esfuerzo para refundar Naciones Unidas.

Al finalizar expresó “En este día, nuestro cariño para el pueblo bolivariano, para el pueblo venezolano, nuestro cariño para la Presidenta que está haciéndole el tiempo a Nicolás, la compañera Delcy Rodríguez, hoy estuvieron ahí en una sesión en la Asamblea Nacional, allá presentó un informe y bueno, nos sumamos al clamor que regresen al presidente Maduro a su pueblo”.

