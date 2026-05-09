Nicaragua conmemora 81 años de la victoria sobre el nazifascismo

En un ambiente de fraternidad y respeto, la comunidad rusa radicada en Nicaragua, se congregó este sábado para conmemorar el 81 aniversario del Día de la Victoria sobre el nazifascismo.

Las festividades fueron acompañadas por miembros del gabinete de Gobierno, el embajador de la Federación Rusa en Nicaragua, Mikhail Ledenev; el cocanciller de la República, Denis Moncada; Laureano Ortega Murillo, Asesor para Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional de la Presidencia de la República, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Jefatura de la Policía Nacional, miembros del Ejército de Nicaragua, ciudadanos nicaragüenses y Juventud Sandinista 19 de Julio.

La jornada conmemorativa inició con una caminata simbólica que partió desde la Plaza 22 de Agosto. Durante el recorrido, los participantes portaron con solemnidad retratos de familiares y combatientes que sacrificaron sus vidas durante la Segunda Guerra Mundial, recreando la tradición del «Regimiento Inmortal».

“Es una fecha histórica del triunfo del pueblo soviético, del pueblo ruso contra el nazifascismo, que amenazaba a la humanidad y sigue amenazando a la humanidad, por eso es importante recordar a los héroes y ellos son inmortales por las acciones heroicas que realizaron contra el nazifascismo y las familias los recuerdan con mucho cariño, amor y ellos no mueren, viven en el recuerdo, el cariño de sus familias , comunidades de los pueblos enteros del campo internacional”, mencionó el cocanciller Denis Moncada.

A su vez, puntualizó que “el triunfo del pueblo soviético contra el fascismo es el triunfo de la humanidad, con un costo de millones de vidas; por eso hoy la comunidad internacional, los pueblos de todos los países demandan paz, una paz real, con dignidad, una paz para la paz. Hoy todos decimos paz, respeto a la dignidad de los pueblos, a la soberanía; todos tenemos derecho a definir nuestras políticas económicas, sociales, culturales, que benefician a la población, y esta fecha trasciende a toda la humanidad y nos unimos a los compañeros de la Federación de Rusia”.

Por su parte, el embajador de la Federación de Rusia en Nicaragua, Mikhail Ledenev, destacó que esta es una muestra de respeto que busca preservar la memoria histórica y honrar la valentía del pueblo soviético en su defensa de la paz mundial.

“Esto demuestra que Nicaragua es un país hermano, verdaderamente muy cercano, nuestro aliado, nuestro amigo, país hermano de verdad. La paz es lo que tenemos que aspirar todos nosotros; sin paz no hay vida normal, las guerras no son normales para cualquier hombre. La paz es la premisa para el desarrollo, para la vida buena, para que haya menos muertes y estamos a favor de la paz”, mencionó.