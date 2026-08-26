Muere el actor Tim Curry, a los 80 Años

El actor y cantante británico Tim Curry, recordado por su icónico papel como el Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show y por dar vida al aterrador payaso Pennywise en la adaptación de 1990 de’ It ‘(Eso), de Stephen King, falleció a los 80 años.

De acuerdo con fuentes cercanas, el actor quien había enfrentado serios problemas de salud durante más de una década murió la noche del martes en su casa en Los Ángeles.

También se reportó que agentes policiales acudieron a su domicilio pasadas las 11:23 pm del martes, y que no se sospecha de algún acto criminal en el caso.