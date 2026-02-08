Remitimos las palabras de la Compañera Rosario Murillo, pronunciadas hoy Viernes 6 de Febrero a través de los Medios del Poder Ciudadano en Edición de Mediodía : HACIA EL 14, AMOR QUE ÉS FÉ.

En Febrero vivimos, desde el Alma, desde el Corazón, el Amor, la Amistad, la Alegría… Celebramos con Orgullo que somos Amor, y Amor a nuestras Parejas, a nuestr@s Hij@s, a nuestras Familias, a nuestr@s Abuelit@s, a nuestro Vecindario, a nuestra Comunidad, a nuestra Nicaragua Bendita y Siempre Libre.

Y porque amamos sabemos que cuidamos esta Patria Nuestra… La cuidamos, la reverenciamos, nos enaltece, nos vigoriza, nos glorifica y nos une como Pueblo Heroico, Valiente, Soberano, Digno; Siempre, sobre todo, Profundamente Espiritual y Fervoroso Discípulo del Maestro de Maestros, de Nuestro Cristo Jesús.

Somos Nicaragua, Tod@s somos Nicaragua Bendita, Libre y Luminosa.

Con esencial Sentido de Humanidad abrazamos cada momento que nos ofrece la Vida, en Cariño y Esperanza.

Hacemos nuestro lo difícil, porque la Vida no és fácil, en la Vida hay de todo; sabemos asumir lo difícil, y aceptamos las oportunidades de aprender y crecer ante los retos, con más y más Fortaleza de Alma. Esa Fortaleza de Alma que Dios derrama sobre nosotr@s cada día, para hacer el Bien, para querernos, para nutrirnos, para ser cada día mejores.

Como nicaragüenses, con Humildad y Confianza abrimos todas las puertas y pedimos al Dios de Todos los Caminos, que Su Mano Poderosa, esa Mano Misericordiosa, Potente, esa Fuerza que sólo Dios tiene, crezca, llegue, que sepamos cultivarla en nuestros Corazones, y que Dios Padre nos permita entender que siempre debemos ir con las velas al viento, para caminar, para navegar, para elevar las Plegarias que detengan ventarrones y tempestades.

Porque los ventarrones, las tempestades, son parte de la Naturaleza cuando vienen del Clima; pero de otra forma, no cuentan con el Favor de Dios. Porque los Seres Humanos no somos ventarrón. Los Seres Humanos tenemos que ser Albas, Auroras, Climas favorables para la navegación, para el Camino, para las Sendas que recorremos. Para la Vida !

Con entereza sabemos, como Pueblo de Dios, y lo decimos en estos Días de Celebración del Amor, aceptamos y asumimos la Voluntad del Padre Celestial. Y lo sabemos decir con Voz clara y comprensible, competente, además, que lo que hacemos debemos saberlo bien, saber bien lo que hacemos.

Cristo Jesús dijo : Perdónalos, que no saben lo que hacen. Y nuestro Deber és aprender a saber, es decir, saber lo que hacemos, para que el Gran Poder de Dios se manifieste y transforme para Bien, para Bien de Tod@s, también todos los desafíos.

En estos Días de Celebración del Amor, de la Amistad, del Bien Común, porque el Amor és Bien; de la Fé, porque el Amor és Fé; de las Verdades Verdaderas, porque él Amor és Cierto, decimos : El Amor és Más Fuerte que el Odio… Y tod@s lo sabemos !

Vamos Adelante, Compañer@s, con mucho Orgullo de pertenecer a esta Patria Nuestra; con mucha Alegría también de ser parte de este Pueblo Nuestro, Cristiano, Socialista, Solidario. El Bien de Tod@s, esa és la Premisa, pensar, crecer y actuar por el Bien de Tod@s, porque Tod@s somos Nicaragua, Nuestra Nicaragua, Bendita, Digna, Soberana, Siempre Libre, y esta Nicaragua que va Siempre Más Allá !

Abrazos Grandes, muy Grandes, Compañer@s. Vamos Adelante !

Managua, 6 de Febrero, 2026

Rosario Murillo