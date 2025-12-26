Copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo felicitan a Nasry Asfura como nuevo presidente hondureño

El Copresidente Daniel Ortega y la Copresidenta Rosario Murillo enviaron este 26 de diciembre una carta oficial de felicitación a Nasry Asfura, presidente electo de Honduras.

Nasry Asfura

La misiva destaca la importancia histórica de la unión centroamericana y llama a construir «Caminos de Concordia» para enfrentar los desafíos comunes que afectan a la región. El gobierno nicaragüense invocó la figura del General Francisco Morazán como símbolo de la integración regional.

A continuación, la carta íntegra

Managua, 26 de Diciembre, 2025

Hermano Nasry Asfura

Presidente Electo de Honduras

Sus Manos

Hermano Presidente :

Felicitamos por su medio a todo el querido Pueblo de Honduras, cercano y fraternal en nuestra Unión Histórica.

Que estos Tiempos difíciles nos permitan,desde el Gran Poder de Dios, reunirnos como Pueblos de esta Centroamérica Nuestra, en la búsqueda de las urgentes soluciones que las Familias de cada País merecemos. Porque tod@s queremos Respeto, Seguridad, Trabajo, Paz, y Prosperidad con Derechos.

La cercanía geográfica puede y debe traernos puntos de encuentro en estos Caminos que debemoshacer de Concordia y Avances de nuestra Hermandad y del Bien Común.

El Héroe de Honduras y América Central, General Francisco Morazán, luchó y murió por la Unión Centroamericana.

Estos son Tiempos para que alcancemos esa soñada Unión y que desde una Comunidad de Estados Centroamericanos, cada vez más urgente, podamos fortalecer las indispensables Rutas contra la Pobreza.

A Usted, al frente del Pueblo de Honduras, le deseamos Fuerza y Fortaleza para que llegue lo Mejor.

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo