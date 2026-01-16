Copresidente Daniel Ortega: La Paz es lo único que permite seguir avanzando a favor del pueblo

El copresidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra llamó la noche de este jueves a las familias nicaragüenses a continuar trabajando por la paz con un espíritu de reconciliación, para salir adelante como se ha hecho desde el año 2018, cuando la paz fue alterada por los malos hijos de la patria y su fallido intento de golpe de Estado.

Los copresidentes de Nicaragua Daniel Ortega y Rosario Murillo

Las declaraciones las brindo el Comandante Daniel durante la vigésimo octava graduación de cadetes de la Policía Nacional, realizada en el Centro de Convenciones Olof Palme, actividad en la que también estaba presente la Copresidente compañera Rosario Murillo y otros funcionarios del Poder Ciudadano.

“Los que no tienen inteligencia, los que tienen espíritu de venganza, los que llevan adentro nada más el odio y la venganza, esperaron para conspirar y organizar la forma de derrocar a un gobierno que era fuerte, y fue en el año 2018”, recordó el Copresidente de Nicaragua.

El Comandante Daniel destacó que a pesar de los golpes recibidos, se ha venido creciendo se han multiplicado los hospitales, carreteras, el comercio y los programas de atención al pueblo como por ejemplo Usura Cero.

“Vamos avanzando, gracias a Dios, gracias a Cristo, gracias a la cooperación internacional, gracias al esfuerzo del pueblo, de los médicos, de los especialistas, gracias a las inversiones que recibimos, inversiones sin condiciones de parte de la República Popular China, Presidente Xi Jinping, no nos ponen ninguna condición para promover proyectos”, dijo el Comandante Daniel.

“Al final de cuentas, si la economía de Nicaragua se hunde, perdemos todos, porque ahí viven haciendo campañas afuera para que se bloquee la economía nicaragüense; no se dan cuenta de que al hacerle daño a la economía nicaragüense nos pasaría lo que le pasa a Cuba, se le hace daño a todo un pueblo, 60 años con ese bloqueo terrible”, afirmo el Copresidente Comandante Daniel Ortega Saavedra.

