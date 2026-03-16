Copresidenta Rosario Murillo saluda visita del Presidente de Condor Gold

El Presidente de la Junta Directiva de Condor Gold se encuentra de visita en Nicaragua para constatar los avances de los proyectos mineros que desarrolla este consorcio británico y sostener encuentros con autoridades vinculadas al sector energético, minero y de inversiones del país, informó la compañera Rosario Murillo.

«Esta semana tenemos la visita del Presidente de la Junta Directiva de las Mineras, Condor Gold, el señor Nicolás Candy, que ayer llegó a nuestro país», detalló la compañera Rosario.

Destacó que la Junta Directiva de las Mineras, Condor Gold realizará visitas en las minas para «constatar los avances de los proyectos mineros que tienen estos importantes consorcios; son consorcios británicos, y don Nicolás, el Presidente de la Junta Directiva, ha llegado con su equipo».

Remarcó que «están visitando sus proyectos y sosteniendo encuentros con la Procuradora General de Justicia, que atiende también la Procuraduría General de Minas, con el Ministro Salvador Mansell, Ministro de Energía y Minas; con Laureano, y con los compañeros que ven las inversiones».

«Estamos atendiendo esta importante visita, y bienvenido le decimos al compañero, al hermano, al empresario británico Nicolás, bienvenido a nuestra Nicaragua bendita», concluyó la Copresidenta de la República.

