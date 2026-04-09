Compañera Rosario anuncia inicio de caminatas y actividades de cara a celebraciones del 47/19

La Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, anunció el inicio de caminatas y actividades en comunidades de todo el país como parte de las celebraciones del 47/19, con el compromiso del pueblo de continuar avanzando en unidad y fe.

«Parece que esa palabra molesta, nosotros caminamos, nosotros avanzamos, nosotros vamos adelante con Cristo Jesús, Salvador, Redentor que vive y reina entre nosotros», dijo la compañera

«Vamos caminando para las celebraciones del 47/19, inician pronto en las comunidades donde luchamos para vencer con el favor de Dios y siempre por esa paz que tanto defendemos», finalizó.

