Casi el 90% de la población aprueba la gestión del gobierno del Comandante Daniel Ortega

La gestión de gobierno del copresidente Comandante Daniel Ortega tiene una aprobación de la población del 89.6%, la puntación más alta desde que asumió la presidencia de Nicaragua en el año 2007.

Así lo reflejaron los resultados del estudio de la edición número 83 del Sistema de Monitoreo de Opinión Pública, de M&R Consultores, correspondiente al cuarto trimestre del 2025.

La encuesta reveló además que el 85.6 por ciento de los nicaragüenses considera que el Copresidente Daniel Ortega ha sido un gobernante democrático apegado a las leyes del país desde el año 2007.

De igual manera el 85.6 por ciento de la población aprueba el buen trabajo que realiza la copresidenta compañera Rosario Murillo.

El estudio también confirmó que el actual gobierno de Nicaragua genera esperanza al 91.6% de la población.

Por otra parte, el 82.7% de encuestados estima que el actual gobierno de Nicaragua es incluyente y busca la unidad y la reconciliación entre los nicaragüenses.

Asimismo, el 85.6% de los nicaragüenses considera que este es un gobierno incluyente que trabaja en función de los intereses de toda la población del país.

La encuesta reveló también que el 86.7% de la población estima que el país va por la dirección correcta con este gobierno.

