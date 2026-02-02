Cardenal Miguel nuestro Amigo Fiel, Nicaragua en Reconciliación y Paz

Hoy 2 de Febrero celebramos a nuestro Cardenal Miguel, y celebramos al mismo tiempo la Reconciliación y la Paz que él supo predicar y promover con Excelencia, dejándonos un insustituible Legado que és también Patrimonio Nacional : El Deber de la Paz, de asegurar la Paz, el Encuentro, la Concordia, la Reconciliación, todos los días, por el Bien de Tod@s.

Celebrar el Centenario del Cardenal y Prócer de la Paz, el Amor, la Reconciliación entre Todos, celebramos el Compromiso que todos tenemos, de cumplir, de hacer el Mandato de Cristo Jesús. Le escuchamos, le seguimos escuchando, vibrando en esa Voz Potente que supo hablarnos de la Prioridad absoluta de la Paz, del Respeto, y supo responsabilizarnos de hacer cumplir ese Mandato imperecedero, valido en todo tiempo, que nos garantiza la Vida Tranquila, Fraternal, Segura, Laboriosa y Próspera que todos merecemos.

Recordamos a Su Eminencia en todo momento y circunstancia, e incorporamos esos Caminos de permanente procura de Paz, y le recordamos acompañando siempre Conversaciones, Mediaciones, que aseguraran Vida y Fuerza, la Fuerza de la Esperanza, en esta Nicaragua que és de Todos.

El Cardenal Miguel fue, ha sido, és, porque siempre hablamos en Presente, porque creemos en la Vida Eterna, Amigo Fiel de Todos. Le vivimos hoy, cuando su Vida brilla en lo más alto de nuestro Cielo Azuliblanco, con su Prédica y su Práctica de aportar, permanentemente, a los Cantos de Vida y Esperanza que nos corresponden como Pueblo de Dios. Sabemos que, desde el Firmamento de los Grandes Héroes nicaragüenses, Cristianos, Solidarios y Amantes de la Concordia, el Cardenal Miguel nos ilumina y és un Sol que no declina.

Nuestro Amigo Fiel vive e invoca al Padre Celestial, en todo momento, en todo tiempo, para que Nicaragua siga siendo como és : Patria de Fé, Familia, Seguridad y Comunidad. Esta Nicaragua que tanto amamos.

Cardenal Miguel :

Vivir su Legado és nuestra inmensa Responsabilidad… És el Orgullo de saber cumplir el Deber Supremo y Sublime de construir todos los días Paz y Bien, en la Máxima Humildad que también aprendimos de Usted, Miguel de La Libertad, Chontales… Miguel de la Libertad… Miguel de la Santidad… Miguel, Pastor y Gran Espíritu que agradecemos a Dios, porque supo enviarlo para brillar en esta Nicaragua Digna y Libre.

Viva el Cardenal, Nuestro Amigo Fiel !

Viva la Paz, Viva el Amor, Viva la Fé que és Amor !

Viva la Esperanza y la Certeza de un Futuro Bueno para Todos, para todas las Familias nicaragüenses !

Gran Día…! Celebramos que podemos, que sabemos, que debemos, cuidar, con esmero absoluto, la Paz y el Derecho al Bienestar de todas las Familias nicaragüenses.

Nicaragua Triunfa en Paz y Unidad !