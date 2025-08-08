Real Estelí a mantener el liderato del torneo como local ante el actual campeón Managua F.C.

Después de jugarse una semana de Copa Centroamericana, se reanuda el campeonato nacional de futbol de la primera división y el partido más atractivo lo protagonizaran los actuales campeones nacionales Managua F.C ante el actual sub campeón centroamericano, Real Estelí.

Los norteños quedaron vacante en la Copa Centroamericana, por su parte los capitalinos perdieron 1-2 ante los actuales campeones centroamericanos, Liga Deportiva Alajuelense. El desafío entre norteños y capitalinos será revancha de la final anterior, el Tren del Norte es el actual líder del torneo local con diez puntos en cuatro juegos (tres victorias y un empate), los capitalinos tienen siete puntos (dos victorias, un empate y una derrota) y son terceros del torneo.

El partido se jugará el domingo a las 6pm en el estadio Independencia de la ciudad de Estelí.

La jornada cinco arranca este sábado a las 3pm en Matagalpa, donde los Indígenas estarán recibiendo en el estadio Carlos Fonseca a los Caciques del Diriangén, por su parte la Unan-Managua (5pm) reciben en el Nacional de la capital a Jalapa. Para el domingo 10 de agosto, Sébaco será local ante Real Madriz a las 3pm y Walter Ferretti en Managua a las 8pm cierra la jornada ante Rancho Santana.

La tabla de posiciones después de las primeras cuatro jornadas tiene líder al Real Estelí con 10 puntos, Caciques del Diriangén 9, Managua F.C y los Indígenas de Matagalpa 7, Walter Ferretti y Real Madriz 6, Sébaco y Jalapa 3, Unan-Managua dos unidades y Rancho Santana en el fondo de la tabla con solamente un punto.