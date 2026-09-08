Indios se imponen a Los Toros y Dantos caen ante el Frente Sur Rivas
Los Indios del Bóer consiguieron una importante victoria este martes en el Campeonato Nacional de Béisbol “Germán Pomares Ordóñez”, al derrotar 10 carreras por 3 a los Toros de Chontales.
La ofensiva capitalina estuvo encabezada por Bismarck Rivera, quien conectó 4 imparables en 6 turnos, mientras Roger Leyton agregó 3 hits y Álvaro Rubio descargó un cuadrangular. Con el triunfo, el Bóer mejoró su balance a 10 victorias y 7 derrotas en la segunda fase del torneo.
En otro de los resultados, el Frente Sur Rivas se impuso con marcador de 9 carreras por 2 a Los Dantos, contando con una sólida presentación del lanzador zurdo Danilo Bermúdez.
Con su actuación, Bermúdez dejó su efectividad en 1.28 y se mantiene como líder de ese departamento en el Campeonato Nacional de Béisbol.
Por su parte, la Costa Caribe derrotó 8 carreras por 4 a Nueva Segovia, mientras Granada también salió victorioso al imponerse 9 por 4 a los Tigres de Chinandega. Darwin Sevilla fue una de las principales figuras del conjunto granadino al producir cinco carreras en el encuentro.
Finalmente, Matagalpa venció en un disputado encuentro 9 carreras por 7 a Estelí, con Yervin Valdivia como gran protagonista ofensivo. Valdivia conectó dos cuadrangulares en el partido, llegando a 22 y 23 jonrones en la temporada, para contribuir de manera decisiva al triunfo del conjunto norteño.