Nicaragua gana dos medallas de oro y dos de plata en boxeo de Juegos Centroamericanos CODICADER 2026
La delegación nicaragüense de boxeo estudiantil tuvo una jornada histórica en los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER 2026, al conquistar 4 medallas y dejar en alto los colores azul y blanco.
Las campeonas doradas fueron: Britanny González, quien se coronó en la categoría 48 kg Femenino Y
Jubayling Baldelomar, campeona en la categoría 54 kg Femenino.
Completan el podio con plata: Walkiria Cárdenas, subcampeona en 66 kg Femenino Y Ashly Arroliga, subcampeona en 60 kg Femenino.
Con estos resultados, Nicaragua suma importantes preseas para el país y demuestra el gran nivel del boxeo femenino estudiantil nicaragüense en la justa centroamericana.
¡Felicidades campeonas! Dejando el nombre de Nicaragua en lo más alto
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