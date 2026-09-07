Nicaragua gana dos medallas de oro y dos de plata en boxeo de Juegos Centroamericanos CODICADER 2026

Por Sergio Castillo
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La delegación nicaragüense de boxeo estudiantil tuvo una jornada histórica en los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER 2026, al conquistar 4 medallas y dejar en alto los colores azul y blanco.

Las campeonas doradas fueron: Britanny González, quien se coronó en la categoría 48 kg Femenino Y
Jubayling Baldelomar, campeona en la categoría 54 kg Femenino.

Completan el podio con plata: Walkiria Cárdenas, subcampeona en 66 kg Femenino Y Ashly Arroliga, subcampeona en 60 kg Femenino.

Con estos resultados, Nicaragua suma importantes preseas para el país y demuestra el gran nivel del boxeo femenino estudiantil nicaragüense en la justa centroamericana.

¡Felicidades campeonas! Dejando el nombre de Nicaragua en lo más alto

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