Dantos-Rivas por el liderato y Bóer a consolidar su clasificación ante Chontales

Este martes continua el campeonato nacional de béisbol German Pomares-2026 y los dos mejores equipos de la segunda ronda, Dantos y Frente Sur-Rivas, se enfrentan para definir el liderato del torneo.

Los actuales campeones dantos marchan en el liderato con balance de 11-5 en ganados y perdidos, por su parte los rivenses están con 10-6 a solamente un juego de los líderes. Por los capitalinos los abridores serán Carlos Berrios y Claudio Hernandez, por los fronterizos estarán Danilo Bermúdez y Pedro Torres.

Los Indios del Bóer chocaran ante los Toros de Chontales, los capitalinos están en la cuarta posición con record de 9-7 en ganados y perdidos y los chontaleños en la última con solamente cuatro victorias y doce derrotas.

La jornada de esta semana será la siguiente:

Martes 08-09-2026

5 PM en Jinotepe, los Cafeteros de Carazo vs Masaya.

5 PM en Granada, los Tiburones vs Tigres de Chinandega.

5 PM en Estelí, los norteños ante Matagalpa.

5 PM en Juigalpa, los Toros de Chontales vs Indios del Bóer.

5 PM en Ocotal, Nueva Segovia vs Costa Caribe Sur.

12 MD en la Universidad Americana, Dantos vs Rivas.



Miércoles 09-09-2026

5:00 PM en Masaya, San Fernando vs Cafeteros de Carazo.

12:00 MD en EL VIEJO, Tigres de Chinandega vs Granada.

5:00 PM en Matagalpa, los norteños vs Estelí.

5:00 PM en TIPITAPA, los Indios del Bóer vs Chontales.

1:00 PM en Ocotal, Nueva Segovia vs Costa Caribe Sur.

5:00 PM en Rivas, Frente Sur-Rivas vs Dantos.