Un hombre acepta ser castrado tras intentar violar a una niña

Thomas Allen McCartney, de 37 años, fue condenado a 40 años de cárcel y se someterá a castración física y química tras declararse culpable.

La Justicia de EE.UU. informó que un hombre aceptó someterse a castración física y química como parte de un acuerdo de culpabilidad por intento de violación en primer grado contra una niña de 7 años, reportó el medio KPLC.

De acuerdo a la Fiscalía de Vernon Parish, en Louisiana, el acusado, Thomas Allen McCartney, de 37 años, se declaró culpable este martes y deberá cumplir además una pena de 40 años de prisión estatal.

McCartney ya había sido registrado como delincuente sexual de nivel 3 en Louisiana, tras una condena en 2011 por intento de violación agravada. Sus antecedentes incluyen un arresto en 2006 por conocimiento carnal de una menor y dos cargos de violación agravada a una niña de 12 años en 2010.»Este es un crimen horrendo que nunca debió ocurrir. Thomas McCartney es un depredador que debe estar alejado de nuestra comunidad», declaró el fiscal de distrito, Terry Lambright, al anunciar la sentencia.