Restringen el ingreso de perros a una iglesia por beber del agua bendita en Italia

Por Quique GonCan
Lectura: 1 minuto(s)

La decisión, que ha generado un fuerte rechazo entre los activistas de derechos de los animales, fue anunciada con la colocación de carteles en italiano e inglés en las puertas y dentro de la iglesia, advirtiendo sobre la prohibición de entrada a los perros.

La iglesia de San Nicol en la Arena, en Verona (norte de Italia), ha prohibido el acceso de perros a su interior tras varios incidentes de comportamiento inapropiado, como beber del agua bendita y dejar deposiciones en el interior del templo.

La medida fue adoptada por el párroco, monseñor Ezio Falavegna, quien denunció la falta de respeto por parte de algunos dueños de mascotas y señaló que, en alguna ocasión, encontró a un animal en brazos de su dueño, quien lo levantó para que pudiera beber del agua bendita, según publicó este viernes el periódico Corriere della Sera.

