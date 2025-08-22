Restringen el ingreso de perros a una iglesia por beber del agua bendita en Italia

La decisión, que ha generado un fuerte rechazo entre los activistas de derechos de los animales, fue anunciada con la colocación de carteles en italiano e inglés en las puertas y dentro de la iglesia, advirtiendo sobre la prohibición de entrada a los perros.

La iglesia de San Nicol en la Arena, en Verona (norte de Italia), ha prohibido el acceso de perros a su interior tras varios incidentes de comportamiento inapropiado, como beber del agua bendita y dejar deposiciones en el interior del templo.

La medida fue adoptada por el párroco, monseñor Ezio Falavegna, quien denunció la falta de respeto por parte de algunos dueños de mascotas y señaló que, en alguna ocasión, encontró a un animal en brazos de su dueño, quien lo levantó para que pudiera beber del agua bendita, según publicó este viernes el periódico Corriere della Sera.

La decisión, que ha generado un fuerte rechazo entre los activistas de derechos de los animales, fue anunciada con la colocación de carteles en italiano e inglés en las puertas y dentro de la iglesia, advirtiendo sobre la prohibición de entrada a los perros.