Mujer quedó colgando en «rueda de la fortuna»

Una mujer, cuya identidad no ha sido revelada, terminó colgando a unos nueve metros de altura tras salirse de una de las cabinas de la rueda de la fortuna que formaba parte de una feria en el estado de Chhattisgarh, en India.

En las imágenes grabadas por transeúntes se observa cómo la mujer, visiblemente asustada, intenta con desesperación volver a subir a la cabina de pasajeros. La atracción se acerca a la plataforma y por un instante parece que podrá ponerse a salvo, pero justo cuando está a punto de bajarse con firmeza, la rueda vuelve a ascender, dejándola suspendida en el aire.

La tensión dura apenas segundos, pero se siente eterna. Mientras el público grita desde abajo, la mujer logra sujetarse con fuerza de la estructura metálica. Es entonces cuando aparece un miembro del personal del parque, quien, sin ningún equipo de seguridad, se desplaza por la noria para acercarse a ella.

En un acto que muchos califican como heroico, el trabajador le extiende la mano y, con indicaciones rápidas y precisas, la ayuda a saltar hacia una cabina inferior. El momento en que ella logra entrar a salvo es recibido con aplausos y alivio por los presentes.

La oportuna intervención del empleado probablemente evitó una tragedia.