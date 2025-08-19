Mujer le pega fuego a ex marido y su novia en cruel venganza en Colombia

Una brutal agresión conmocionó a los habitantes de la vereda El Progreso de Finca La Esperanza en Santander, Colombia, cuando una mujer atacó a su ex esposo y a su nueva novia rociándolos con gasolina y prendiéndoles fuego. El violento incidente ocurrió la madrugada del pasado miércoles tras una acalorada discusión sentimental, según informó Caracol Radio en su reporte inicial sobre los hechos.

Brutal ataque en Colombia: Mujer le prende fuego a ex y a su novia

Las víctimas, identificadas como Luis Fernando Bohórquez Pabón, de 34 años, y María Alejandra Ortiz Cueva, de 28, sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado en más del 40% de sus cuerpos.

Ambos fueron trasladados de inmediato a la Unidad de Quemados del Hospital Universitario San José de Bucaramanga, donde permanecen bajo cuidados intensivos en estado crítico, según detalló el diario El Tiempo en su cobertura del caso.

La Policía Nacional colombiana logró capturar a la presunta agresora en el mismo lugar de los hechos. Posteriormente, la mujer fue presentada ante un juez por el delito de tentativa de homicidio agravado.

Los investigadores analizan minuciosamente los testimonios recogidos entre los vecinos de la zona y la evidencia pericial para determinar si el ataque fue premeditado y si hubo participación de otras personas en los hechos, según destacó El Tiempo.

El caso ha generado profunda conmoción en la región, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente los móviles y circunstancias de este atroz ataque que mantiene a dos personas luchando por sus vidas en el hospital.