Brasil: Pareja muere al caer desde un precipicio de 400 metros mientras compartían un momento íntimo

Un fatal accidente ocurrido en un mirador de Venda Nova do Imigrante, en Brasil, terminó con la vida de Marcone da Silva Cardoso y Adriana Machado Ribeiro durante la madrugada del lunes 4 de agosto de 2025.

Joven padre y madre de dos niños pierden la vida en caída desde mirador brasileño

La pareja había llegado a una plataforma de vuelo en ala delta (hang gliding) después de asistir a una fiesta, y estacionaron su vehículo en un área con una pendiente resbaladiza, debido a la lluvia. Al parecer, durante un momento de intimidad, el movimiento dentro del automóvil provocó que este se deslizara y cayera por un precipicio de casi 400 metros de profundidad.

Marcone da Silva Cardoso, un joven de 26 años que trabajaba como operador de maquinaria, deja huérfano a un niño de cuatro años. Por su parte, Adriana Machado Ribeiro, de 42 años, había dedicado 16 años de su vida a trabajar en la panadería de su madre y era madre de dos hijos.

Según información recabada por las autoridades, la pareja mantenía una relación estable desde hacía aproximadamente 6 meses, y esa noche buscaron un lugar apartado para continuar su celebración después de haber dejado en casa al hermano de Marcone y su novia.

El vehículo quedó completamente destrozado

La dinámica del accidente revela que el automóvil, con el freno de mano todavía accionado, cayó inicialmente unos 100 metros hasta impactar contra una formación rocosa. Este primer choque provocó que tanto el conductor como la pasajera fueran lanzados al vacío.

Posteriormente, el vehículo continuó rodando otros 300 metros barranco abajo, quedando completamente destrozado con sus piezas esparcidas por toda la pendiente. Residentes de zonas cercanas declararon haber escuchado un fuerte estruendo entre la 1:30 y las 2:00 de la madrugada, pero debido a la oscuridad y la densa vegetación, no pudieron identificar qué había provocado el ruido.

Rescate de los cuerpos

Un vigilante de la zona dio aviso a la Policía Militar por la mañana, cuando encontró el motor del automóvil a una gran distancia del punto de partida. Inmediatamente, equipos de bomberos y rescate se movilizaron y descendieron por escarpados senderos para recuperar los cuerpos, que fueron hallados sin ropa junto a los restos del vehículo.

Tres socorristas que participaron en el operativo confirmaron que no se encontraron señales de intervención de terceros ni marcas de violencia en los cuerpos, reforzando la teoría de que se trató de un accidente provocado por el balanceo del vehículo en un terreno inestable, mientras sostenían relaciones íntimas.

El delegado Alberto Roque Peres informó que la investigación sigue abierta en la Delegacia de Venda Nova do Imigrante. Las autoridades esperan los resultados de los informes forenses para determinar con precisión la mecánica exacta de la caída y descartar otras hipótesis.