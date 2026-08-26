Robot chino anota en Beijing y festeja con el Siu de Cristiano Ronaldo

El video de un robot humanoide que realiza el famoso festejo del jugador portugués Cristiano Ronaldo conocido popularmente como «Siu» se volvió rápidamente viral en las redes sociales. Esto ocurre luego de que el androide anotara un gol de tiro libre durante los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, llevados a cabo en Beijing, China.

Robot chino mete gol y festeja al estilo Cristiano Ronaldo con un increíble Siu

En la grabación de casi un minuto se observa que el robot corre y patea el balón directo a la portería. Después se acomoda tranquilamente a la orilla de la cancha para luego correr con un brazo levantado, salta, gira y cae estirando ambos brazos, dando una perfecta imitación de CR7.

Esta clásica celebración del delantero de Al-Nassr se dio a conocer durante un partido amistoso entre el Real Madrid y el Chelsea en Miami en 2013. Ronaldo lo hizo de forma espontánea y se consolidó como una marca única del futbolista.

Cabe decir que «Siu» viene de la palabra «sí» en portugués pronunciada con fuerza como un grito de triunfo.

🇨🇳🤖 Robot humanoide marca el tiro libre y lo celebra como Cristiano Ronaldo, con su famoso “¡Siuuuu!”, en los Juegos Mundiales de Robots. pic.twitter.com/nRiJRuMx1n — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 23, 2026



