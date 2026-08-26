Nicaragua explora cooperación en medicina tradicional con hospital de Tianjin

Una delegación de la Embajada de Nicaragua en la República Popular China realizó este martes una visita oficial al Primer Hospital Docente de la Universidad de Medicina Tradicional China de Tianjin.

Nicaragua explora oportunidades de cooperación en medicina tradicional con hospital en China

La actividad tuvo como objetivo principal conocer la experiencia del centro y explorar alianzas de cooperación e intercambio en el área de la salud natural y tradicional.

Durante el recorrido por las instalaciones, el embajador de Nicaragua, Ramiro Cruz, y la comitiva diplomática fueron recibidos por autoridades del hospital lideradas por Zhang Yanjun, Secretario del Comité del Partido Comunista de la institución.

La delegación recorrió áreas especializadas en acupuntura, masajes terapéuticos, aplicación de ventosas y medicina preventiva, reafirmando el interés de Nicaragua en fortalecer el intercambio académico y técnico con el país asiático para el beneficio de la salud pública.

