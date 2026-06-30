WhatsApp permitirá usar nombres de usuario sin mostrar número

WhatsApp permitirá a sus más de 3,000 millones de usuarios reservar un nombre de usuario para conectarse con otras personas sin tener que compartir su número de teléfono, una medida pensada para reforzar la privacidad en chats nuevos.

Ya no tendrás que dar tu número para hablar por WhatsApp

La plataforma de Meta anunció que desde esta semana comenzará la reserva anticipada de nombres únicos, aunque la función empezará a operar más adelante este año y se implementará de forma gradual en los próximos meses.

La idea es sencilla: cuando una persona quiera hablar con alguien nuevo, podrá compartir su nombre de usuario en lugar de entregar su número telefónico.

Esto puede ser útil en situaciones cotidianas, como conocer a un compañero de clases, un vecino, alguien en un evento o integrarse a un grupo donde no se desea exponer el contacto personal.

WhatsApp explicó que el número de teléfono es información sensible y que muchas personas no quieren entregarlo a desconocidos solo para iniciar una conversación.

Con esta novedad, al enviar un mensaje por primera vez a una persona o empresa, el número no será visible si el usuario tiene activado su identificador.

No habrá directorio público

Privacidad y control en WhatsApp

La compañía aclaró que los nombres de usuario no funcionarán como una red social abierta.

No habrá directorio para buscar personas ni sugerencias automáticas. Para contactar a alguien será necesario conocer exactamente su nombre de usuario.

También se añadirá una clave opcional de nombre de usuario, para que el propietario de la cuenta tenga más control sobre quién puede escribirle por primera vez.

Esa medida busca reducir riesgos de suplantación, mensajes no deseados y posibles estafas.

Creadores y empresas podrán reclamar sus nombres

WhatsApp informó que creadores, pequeñas empresas y organizaciones podrán reclamar en la plataforma los nombres que ya utilizan en Instagram o Facebook, cuando corresponda.

La empresa también reservará nombres vinculados a figuras públicas, celebridades, organizaciones y entidades gubernamentales para evitar intentos de suplantación.

Los nombres deberán ser únicos y podrán incluir letras, números, puntos y guiones bajos, sin espacios.

El reporte indica que la longitud permitida irá desde un mínimo de 3 caracteres, con disponibilidad sujeta al despliegue gradual de la función.

¿Cómo reservar tu nombre de usuario en WhatsApp?

Para reservar el identificador, los usuarios deberán actualizar la aplicación a la versión más reciente.

Luego deberán ingresar a Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario y guardar la opción elegida, siempre que esté disponible.

En teléfonos Android, el acceso puede aparecer desde los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha, entrando a Ajustes y luego al perfil de la cuenta.

En iPhone, el proceso se realiza desde la pestaña Ajustes, tocando la foto de perfil o el nombre, hasta encontrar la sección Nombre de usuario.

La llegada de esta función representa un cambio importante para quienes desean conversar sin exponer su número personal.