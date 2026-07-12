Roost, la app viral donde los mensajes llegan a paso de paloma

La aplicación móvil Roost pasó de 10,000 a casi 300,000 usuarios en pocas semanas con una idea curiosa: enviar mensajes que no llegan de inmediato, sino a la velocidad de aves, caracoles o tortugas virtuales.

Roost, la red social donde los mensajes llegan lento

La aplicación, creada por Logan Mendelsohn, propone una comunicación más tranquila frente a redes sociales y servicios de mensajería dominados por notificaciones, respuestas rápidas y presión constante por estar disponible.

Roost funciona como una red social “slow-cial”, pensada para quienes quieren escribir, cerrar la app y seguir con su día sin quedarse pendientes de la pantalla.

El usuario puede elegir entre paloma, colibrí, cuervo, halcón, y también opciones más lentas como caracol o tortuga, según el tipo de experiencia que quiera vivir.

La velocidad depende del animal escogido y de la distancia real entre quien envía el mensaje y quien lo recibe.

Un halcón llegará más rápido que una paloma, mientras una tortuga puede tardar mucho más.

La app permite seguir el recorrido del mensajero en un mapa en tiempo real, de manera que la espera se convierte en parte del juego y no en un problema de conexión.

Al crear una cuenta, cada usuario selecciona 4 aves para formar su primera bandada.

Después puede conseguir nuevas especies, alimentarlas, hacerlas subir de nivel y participar en minijuegos para entrenarlas y mejorar su velocidad.

Una red social para bajar la velocidad

Roost se volvió viral después que una publicación en Threads describiera la aplicación como un espacio donde jóvenes se comunicaban con amigos en inglés isabelino y los mensajes viajaban a la velocidad de pájaros reales.

Ese comentario disparó su crecimiento: en apenas 3 días, la aplicación pasó de 10,000 a 100,000 usuarios.

Cinco semanas después, ya se acercaba a los 300,000 usuarios, una cifra llamativa para una plataforma nacida como experimento entre amigos.

Mendelsohn, quien trabaja en el área de confianza y seguridad de Ticketmaster, desarrolló Roost inicialmente como un proyecto personal.

La respuesta de su círculo cercano lo animó a lanzarla en la App Store, y luego la aplicación también llegó a Android.

Su atractivo no está solo en la rareza de enviar mensajes con aves virtuales.

La app conecta con usuarios cansados de la inmediatez, las notificaciones y la sensación de tener que contestar todo al instante.

Privacidad y seguridad

Roost no tiene un muro infinito de publicaciones ni un algoritmo empujando contenido.

La comunicación se centra en amigos agregados mediante nombre de usuario, lo que la acerca más a una mensajería pausada que a una red social tradicional.

La configuración predeterminada solo muestra la ciudad del usuario y no su ubicación exacta.

Existe una opción de “amigos cercanos” para compartir ubicación precisa, pero debe activarse manualmente con personas específicas.

La aplicación también incluye una función llamada Pen Pals o “Compañeros Epistolares”, que permite hablar con usuarios anónimos de un grupo de edad similar.

En ese espacio, Roost advierte que no se debe compartir información personal ni datos reales de contacto.

Por ahora, la app no permite enviar fotos, ya que su creador prefiere desarrollar herramientas de moderación más robustas antes de abrir esa posibilidad.

Sí permite enviar notas de voz, GIF, dibujos, reacciones y crear conversaciones en grupo.

Sus ingresos provienen de compras dentro de la aplicación, como la adquisición de aves adicionales, lo que limita la velocidad para hacer cambios grandes de diseño.

Disponible en iOS y Android

Roost se puede descargar gratis en iPhone y teléfonos Android, aunque incluye compras dentro de la aplicación.

No pretende sustituir a WhatsApp ni a otros servicios cuando se necesita enviar algo urgente.

Su propuesta apunta a quienes quieren conversar con más calma, jugar con la espera y reducir la presión de responder al momento.

📱 Roost en iOS

🤖 Roost en Android