Con baile de Los Diablitos y el tradicional Consumido, Nandaime celebra 135 años de ser aciudad

Nandaime, la “tierra de abundantes arroyos”, cumple 135 años de ser elevada de Villa a Ciudad, en el departamento de Granada.

El acto de celebración se realizó en el parque central de Nandaime, donde cientos de pobladores degustaron del tradicional “consumido”, plato típico elaborado con cerdo, masa de maíz y especias.

De igual manera, se puso en escena el baile “Los Diablitos”, muestra de la resistencia indígena en la época de la colonización.

Autoridades del Consejo Municipal también entregaron reconocimientos a personalidades de Nandaime, entre ellos: don Bernabé Álvarez, quien tiene 41 años de preparar el tradicional Consumido.

Otro nandaimeño galardonado fue don José Dolores Trujillo, uno de los primeros integrantes del baile “Los Diablitos”; y don José Orlando Largaespada, quien posee una de las casas más antiguas de Nandaime.