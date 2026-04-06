Gobierno amplía redes de agua potable en el sector del Mercado El Mayoreo
El Gobierno Sandinista, a través de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), ejecuta Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de Redes de Agua Potable en el Sector de Mercado Mayoreo de Managua.
Los trabajos se realizan en horario nocturno para no afectar las actividades comerciales y el alto flujo vehicular de la zona, las obras que se ejecutan incluyen la reubicación de 1mil 600 metros de tuberías de conducción y conexiones domiciliares y comercial.
Las obras finalizarán en el mes de junio y con ello se disminuirán las pérdidas de agua y mejorará el abastecimiento a unas 400 familias de los barrios Laureles Norte, Villa Reconciliación y comerciantes del Mercado Mayoreo.