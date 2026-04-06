Gobierno amplía redes de agua potable en el sector del Mercado El Mayoreo

El Gobierno Sandinista, a través de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), ejecuta Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de Redes de Agua Potable en el Sector de Mercado Mayoreo de Managua.

Trabajo nocturno en Mercado Mayoreo

Los trabajos se realizan en horario nocturno para no afectar las actividades comerciales y el alto flujo vehicular de la zona, las obras que se ejecutan incluyen la reubicación de 1mil 600 metros de tuberías de conducción y conexiones domiciliares y comercial.

Las obras finalizarán en el mes de junio y con ello se disminuirán las pérdidas de agua y mejorará el abastecimiento a unas 400 familias de los barrios Laureles Norte, Villa Reconciliación y comerciantes del Mercado Mayoreo.

