Mateareños disfrutan torneo de botes de remo por 22 años consecutivos

Las costas del lago Xolotlán, en la antigua estación del ferrocarril, en Mateare, fueron el escenario de la 22 Edición del Campeonato de Botes de Remo y Canotaje.

En el evento participaron más de 40 mujeres y más de 60 hombres, en las categorías Pareja Masculino y Femenino, navegando en bote 800 metros sobre las aguas del Xolotlán.

La actividad que se desarrolló balo el lema: “Velocidad, Fuerza y Adrenalina” asistieron más de 3 mil personas, que disfrutaron de la presentación de la Rondalla de Marimba de Los Hermanos Palacios.

CATEGORÍA FEMENINA

El primer lugar para la categoría femenina fue para Yasuri Yamileth Ruiz y Jacqueline de los Ángeles Ruiz, quienes ganaron una arrocera y 3 mil córdobas en efectivo.

El segundo lugar fue para Maykeling Fitoria y Ana Ruiz, quienes recibieron una cocina eléctrica y 2 mil córdobas; y el tercer lugar para María Morales y Socorro Montes, con un premio de 1,000 córdobas.

CATEGORÍA MASCULINA

En tanto, la categoría masculina fue liderada por Lester Antonio Guido y Diego López Baltodano, quienes recibieron 5 mil córdobas, una licuadora y un paquete de granos básicos como premio.

El segundo lugar fue para Eliam Antonio Ruiz y Freder Ruiz Rodríguez, con un premio de 3 mil córdobas y un abanico; y el tercer lugar para Ezequiel Guido y Guillermo Huerta, con un premio de 2 mil córdobas y un abanico.