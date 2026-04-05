Seguridad policial fue indispensable para visita masiva a San Juan del Sur
Tu Nueva Radio YA recorrió distintos centros turísticos de afluencia masiva, donde los operarios turísticos destacaron la seguridad policial como eje principal para el desborde de veraneantes.
Catalina Méndez, Gerente del Hotel Sunset, ubicado en San Juan del Sur, Rivas, destacó el despliegue policial en vías y zonas costeras, brindando confianza entre turistas nacionales y extranjeros para desplazarse a cualquier destino del país.
“Agradecemos al Gobierno por la seguridad… Este año la reservación hotelera desbordó nuestra capacidad, el restaurante lleno y contentos de recibir un año más a turistas de Costa Rica y otros países centroamericanos” dijo Méndez.
Destacó que una de las fortalezas del hotel que cuenta con piscina y 12 habitaciones, es su ubicación frente a la bahía de San Juan del Sur, lo que permite su rápido acceso a la playa.