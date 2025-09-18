Alcaldía de Managua anuncia construcción de Paso a Desnivel en Carretera Vieja a León

La Alcaldía de Managua, en representación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, iniciará el próximo lunes 22 de septiembre las obras de construcción del Nuevo Paso a Desnivel en el kilómetro 9.5 de la carretera vieja a León.

Nuevo paso a desnivel modernizará el acceso a Managua

Este proyecto de infraestructura vial busca transformar el acceso a la capital desde el occidente del país y garantizar una mayor fluidez en la conexión hacia la Carretera Sur.

La obra, localizada en el sector de Nejapa, incluye dos componentes principales: un puente elevado de un carril para facilitar el giro desde Managua hacia El Crucero, y una rotonda en el nivel inferior que organizará el tráfico de entrada y salida.

El proyecto también contempla la modernización del drenaje pluvial, nueva iluminación LED y señalización vial.

Este nuevo paso a desnivel se integra a los proyectos viales ya construidos en la zona, como el Puente de Las Piedrecitas y el Paso a Desnivel del Siete Sur, consolidando un corredor vial moderno y seguro que conectará la Carretera Sur, la Carretera Vieja León y la Carretera Nueva León.

