Un fallecido y varios lesionados al precipitarse camioneta a un guindo en Murra, Nueva Segovia

El ciudadano Juan Antonio Martínez pereció luego que Horacio José García Luna, conductor de la camioneta placa GR 19-876, en que viajaba con otros pasajeros perdiera el control, se saliera de la vía y terminará al fondo de un guindo de 25 metros de profundidad.

La tragedia vial se registró la tarde de este martes, supuestamente, cuando fallaron los frenos de la camioneta, cuando el conductor bajaba la curva conocida como El Caracol en la comarca El Rosario del municipio de Murra, Nueva Segovia.

En la camioneta también viajaban Yerlin José Sequeira de 26 años; Blanca Murillo Real de 25; y Gabriel Antonio Ruiz Duarte de 20, quienes fueron trasladados a un centro asistencial.

Mientras, agentes de la Policía Nacional indagan mayores detalles sobre la tragedia vial.