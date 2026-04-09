Estelí: tomador consuetudinario es hallado muerto dentro de terreno privado

El ciudadano Arnoldo Alberto Arauz, de 45 años, fue encontrado sin vida, en estado de descomposición, la mañana de este jueves en el patio de una propiedad privada en la ciudad de Estelí.

Arnoldo Alberto Arauz, de 45 años

El hallazgo fue realizado por personas del sector cerca del Instituto Emaus, entre los barrios Carlos Núñez y Arlen Siú, a donde Arnoldo Arauz llegó en circunstancias desconocidas.

El señor Carlos Arauz dijo que su hijo Arnoldo habitaba con la abuela paterna Josefina Arauz en el barrio Oscar Arnulfo Romero y según conoció tenía unos cuatro días de estar desaparecido.

Agregó el hombre que la mamá de su vástago falleció en los años 80’s y desde entonces quedó en manos de su abuela paterna, doña Gloria Jarquín.

Destacó que Arnoldo Alberto se había lanzado a la calle de enmedio a tomar licor desde hacía más de tres años y que padecía de cirrosis, lo cual aparentemente acabó con su vida.

El cuerpo fue revisado por la médico forense Mirna Ortez quien descartó mano criminal y recomendó a la familia doliente proceder a sepultarlo en el menor tiempo posible dado su alto estado de descomposición.

