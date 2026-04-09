65 delincuentes presos por diversos delitos, incluyendo 4 homicidios

La Policía Nacional, informa que en la semana del 2 al 8 de abril, garantizaron la seguridad y la tranquilidad a 65 mil actividades culturales, deportivas, recreativas, tradicionales, ferias de la economía familiar, de salud y en destinos turísticos.

Nicaragua: Policía captura a 65 criminales y garantiza seguridad

La comisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, dijo que fueron capturados 65 sujetos involucrados en diferentes delitos: en 4 homicidios, 29 asaltos, 13 por tráfico de drogas, y 19 por abastecimiento de estupefacientes.

A los arrestados se les ocupó evidencias de sus delitos: 138 gramos de cocaína, 430 gramos de crack, 14 libras de marihuana, 13 celulares y 6 armas de fuego.

