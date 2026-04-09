Nueva Segovia: hombre de 64 años muere impactado por autobús en Quilalí

El señor José Encarnación Vanegas, de 64 años, falleció en el hospital primario Miguel Francisco Martel Charrat, pocos minutos después de sufrir un accidente de tránsito en la comunidad San Bartolo, de Quilalí, Nueva Segovia.

Imprudencia fatal en Quilalí: Peatón muere arrollado por bus

El hecho se registró la mañana de este jueves en el empalme hacia Wana, donde el señor Vanegas estaba esperando un bus sentado en una silla a un lado de la vía.

Según algunos testigos, al observar que el autobús se aproximaba, el peatón intentó cruzar la vía de manera imprudente para abordarlo, siendo impactado por la parte frontal izquierda del vehículo, golpeándose la cabeza.

A causa del impacto, don José Vanegas cayó al pavimento, siendo trasladado al centro asistencial, donde un médico diagnosticó politraumatismo y trauma craneoencefálico severo, que provocaron su fallecimiento.

De acuerdo con el informe preliminar, el bus placas ES 344, que cubre la ruta Quilalí–Wiwilí, era conducido por Jerry José Gámez, quien no pudo hacer nada para evitar el percance vial.

Las autoridades señalaron como causa principal del accidente la imprudencia peatonal.

José Encarnación Vanegas era originario de la comunidad Cruz Laguna, de Wiwilí, Nueva Segovia, hacia donde fue trasladado su cuerpo para velarlo y luego darle cristiana sepultura

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