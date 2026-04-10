A sus 93 años pasa a la presencia del Señor la madre de alcaldesa de La Trinidad, Estelí
La distinguida señora María Ester Acuña Dávila, de 93 años, falleció ayer jueves a sus 93 años, en La Trinidad, Estelí, y su vela se realiza en casa de su hija Amparo Rivera Acuña.
Su cuerpo será llevado este viernes 10 de abril, a la iglesia Jesús de la Caridad donde a las 3 de la tarde se oficiará una misa de cuerpo presente y posteriormente se realizarán sus funerales en el cementerio de La Trinidad.
María Ester Acuña Dávila, era madre de la alcaldesa de La Trinidad, licenciada Amparo Rivera Acuña, de la maestra Marisol Rivera Acuña y de seis hijos más. Además, dejó 18 nietos y 20 bisnietos.