Matagalpa: vuelco de camioneta deja dos lesionados y cuantiosos daños materiales

Con lesiones en diversas partes del cuerpo resultaron anoche, Víctor Hugo Martínez Pérez, de 48 años y su ayudante al volcarse la camioneta en que viajaban en el barrio Manuel Piquera, al sur de la ciudad de Matagalpa.

Cazadores de noticias informaron que el accidente ocurrió cuando Víctor conducía la camioneta Toyota Land Cruiser, placas MT 12271, cargada de botellones de agua purificada, y al subir una cuesta pronunciada, se le apagó, se fue de retroceso y se volcó en una cuneta.

Producto del impacto, el ayudante de identidad desconocida salió proyectado hacia el pavimento junto a la carga que transportaban.

Al momento del accidente, el conductor de la camioneta quedó atrapado dentro de la cabina, por lo que fue necesaria la intervención del Benemérito Cuerpo de Bomberos para rescatarlo.

Tanto conductor como ayudante recibieron atención prehospitalaria por técnicos de emergencia médica de Cruz Blanca y luego trasladados al hospital Cesar Amador Molina de la ciudad de Matagalpa.

