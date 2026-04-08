Rosita: hombre pierde la vida en accidente de motocicleta

De forma inmediata falleció el ciudadano Dierson Sebastián Morales Mordy, de 30 años, al accidentarse en motocicleta cerca del puente El Zopilote, en Rosita, Caribe Norte.

Dierson Sebastián Morales Mordy, de 30 años

Morales Mordy se desplazaba ebrio en moto hacia Bonanza a las tres de la madrugada de hoy cuando supuestamente invadió el carril contrario e impactó contra la camioneta, conducida por Maike Jeffrey Barberena, de 29 años, quien huyó del lugar.

El infortunado era originario de la comunidad Fruta de Pan, localizada entre el río Bambana y el río El Zopilote, y su cuerpo fue llevado al Hospital Rosario Pravia, de Rosita.

En ese mismo centro asistencial fue atendido Rubén Acuña Tercero, de 27 años, quien resultó con una herida en la rodilla y múltiples golpes a causa de un accidente de tránsito.

Rubén fue llevado al hospital por familiares quienes indicaron que sufrió un accidente de tránsito a las dos de la mañana en la carretera a Bonanza, sin brindar mayores detalles.

El lesionado es originario del barrio Emiliano, de Rosita, Triángulo Minero, y al momento de ser atendido, se encontraba en estado de ebriedad.

