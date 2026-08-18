Capturan a hombre por matar a puñaladas a joven en Jalapa

El sujeto Olvin René López Cáceres, de 29 años, fue presentado este martes por la Policía Nacional tras ser capturado por ultimar a puñaladas al joven René Octavio López Olivera, de 22 años.

Olvin René López Cáceres

El crimen sucedió durante un altercado ocurrido el pasado sábado 15 de agosto en las instalaciones de la gasolinera “La Norteña”, en el municipio de Jalapa, Nueva Segovia.

Según las investigaciones policiales, los hechos se registraron a las diez de la mañana, cuando López Cáceres, bajo los efectos del alcohol, sostuvo una discusión con la víctima y lo atacó con un arma blanca para luego darse a la fuga.

El dictamen forense determinó que López Olivera falleció a causa de un shock hipovolémico, o sea que se desangró.

Tras un operativo de búsqueda, los efectivos policiales lograron ubicar y arrestar al sospechoso la tarde del domingo 16 de agosto en la comarca La Estancia.

El detenido ya fue remitido a la orden de las autoridades judiciales competentes para enfrentar el debido proceso legal.

