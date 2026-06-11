Más de 150 mil familias recibirán atención médica en sus comunidades la próxima semana

El Ministerio de Salud anunció que entre el lunes 15 y el sábado 20 de junio, brindará atención médica general y especializada a 150 mil 687 familias nicaragüenses.

Los servicios médicos serán llevados por el personal del MINSA a 2 mil 365 barrios comunidades de todo el país, mediante la realización de 1,441 ferias de salud y clínicas móviles.

Dentro de esa programación se desarrollarán 77 ferias de salud con atención de especialistas, realización de mamografías y ultrasonidos de mamas, a través de la estrategia “Mi Hospital en Mi Comunidad”.

