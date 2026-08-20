Más de 152 mil familias recibirán atención médica en Nicaragua la próxima semana

El Ministerio de Salud anunció que entre el lunes 24 y el sábado 29 de agosto brindará atención médica general y especializada a 152 mil 136 familias de distintas partes de Nicaragua.

Los servicios médicos serán llevados a las familias a 2 mil 409 barrios y comunidades en todo el país, mediante la realización de 1,442 ferias de salud y clínicas móviles.

Dentro de esta programación se desarrollarán 78 ferias de salud con atención de especialistas, realización de mamografías y ultrasonidos de mamas, a través de la estrategia “Mi Hospital en mi Comunidad”.

